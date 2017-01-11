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Пейчинович, Чорлука и Тарасов первую тренировку на сборе в Испании провели по индивидуальной программе

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Футболисты «Локомотива» провели первую тренировку на сборе в Испании, сообщает официальный сайт клуба.

Дмитрий Баринов, Борис Ротенберг и Игорь Портнягин тренировались наряду со всеми остальными, а Дмитрий Тарасов занимался по индивидуальной программе лишь во время насыщенной «двусторонки». 

По словам главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука пока не занимались в общей группе. 

Напомним, что испанский сбор продлится до 23 января. Здесь «Локомотив» проведет три контрольных матча: 16 января – «Вердер» Бремен, Германия (U-23) , 19 января – «Базель» Швейцария, 22 января – ЦСКА София, Болгария. 

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