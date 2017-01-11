«Портленд» крупно обыграл «Лейкерс», Мозгов набрал 8 очков
Баскетболисты «Лейкерс» проиграли «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 108:87 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколлум, набравший 25 очков.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 20 минут, набрал восемь очков и сделал два подбора.
13 января «Лейкерс» сыграют в гостях против «Сан-Антонио», «Портленд» проведет матч против «Кливленда».
Матч
Место и дата
11 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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