Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй раунд квалификации на Australian Open.

В первом раунде россиянин в трех сетах победил Дмитрия Попко из Казахстана - 3:6, 6:1, 9:7. Теннисисты провели на корте больше двух часов.

Во втором круге квалификации Донской сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом.

Напомним, что основные соревнования на Australian Open пройдут с 16 по 29 января.