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Донской вышел во второй раунд квалификации на Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй раунд квалификации на Australian Open.

В первом раунде россиянин в трех сетах победил Дмитрия Попко из Казахстана - 3:6, 6:1, 9:7. Теннисисты провели на корте больше двух часов. 

Во втором круге квалификации Донской сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом. 

Напомним, что основные соревнования на Australian Open пройдут с 16 по 29 января. 

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