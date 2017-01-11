Конта обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Сиднее
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла британке Джоанне Конте в четвертьфинале турнира в Сиднее.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу представительницы Великобритании, посеянной на турнире под шестым номером. Девушки провели на корте 1 час 41 минуту.
В полуфинале Конта сыграет с канадкой Эжени Бушар, которая в 1/4 финала обыграла еще одну россиянку Анастасию Павлюченкову.
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Конта Д. (Великобритания) - 3:6, 5:7
Место и дата
11 января 08:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Бушар Э. (Канада) - Павлюченкова А. (Россия) - 6:2, 6:3
Место и дата
11 января 08:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически