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Мемориал Гранаткина. Санкт-Петербург - Молдавия и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Санкт-Петербурге проходит четвертый игровой день Мемориала Гранаткина-2017.

12:00. Группа C, Казахстан - Азербайджан - (2:1) - 2-й тайм;

14:15. Группа C,  Словакия - Литва;

16:30. Группа D, Иран - Словения; 

19:00. Группа D, Санкт-Петербург - Молдавия.

Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.

Действующий победитель соревнований - сборная Словении.  

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