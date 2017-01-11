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Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes

Источник:  ForbesКомментарии

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.

Боксеры расположены в рейтинге по своему потенциалу зарабатывать деньги.

Первое место занимает мексиканец Сауль Альварес, вторым идет американец Андре Уорд, тройку замыкает казахстанец Геннадий Головкин.

Россиянин Сергей Ковалев занял четвертую строчку в рейтинге. На счету боксера 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.

На пятой позиции расположился филиппинец Мэнни Пакьяо, шестую строчку делят украинец Владимир Кличко и британец Энтони Джошуа.

Седьмое место занимает американец Кит Турман, восьмое - его соотечественник Деонтей Уайлдер, девятое - еще один представитель США Теренс Кроуфорд. Замыкает Топ-10 украинец Василий Ломаченко. 

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