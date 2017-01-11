Рублев пробился во второй круг квалификации на Australian Open

читайте также

Донской вышел во второй раунд квалификации на Australian Open Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй раунд квалификации на Australian Open.

Чемпиона Australian Open будут судить. Страна, где реально находят договорняки В Австралии накануне своего главного турнира дисквалифицировали сразу четверых теннисистов: один из них – действующий юношеский чемпион.

«Бей, барабан!» Как Роджер Федерер развлекает болельщиков (видео) Великий швейцарский теннисист вернулся на корт и зажигает по полной.

Дель Потро начнет сезон в феврале 38-я ракетка мира Хуан-Мартин Дель Потро сообщил, что не будет выступать на первом в году турнире «Большого шлема» Australian Open.

Киз не выступит на Australian Open Восьмая ракетка мира Мэдисон Киз объявила о том, что пропустит первый в году турнир «Большого шлема» Australian Open и продолжит восстанавливаться после операции на кисти.

Медведев и Рублев не пробились в финал Кубка Кремля в парном разряде Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в полуфинале Кубка Кремля уступили в парном разряде австрийцам Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру.

Александр Бублик: Теперь смогу выступить на Australian Open Россиянин Александр Бублик, одержавший первую в карьере победу на турнире ATP, прокомментировал свой успех в матче первого круга Кубка Кремля с соотечественником Константином Кравчуком (1:6, 6:3, 6:3).

Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс! Гендиректор теннисных SpbOpen и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев – об успехах мужского турнира и звездах будущего женского.

Андрей Рублев: В матче против Сербии у сборной России будут шансы Российский теннисист Андрей Рублев оценил шансы обыграть в первом круге Мировой группы Кубка Дэвиса-2017 сборную Сербии с Новаком Джоковичем как реальные.

Андрей Рублев: Нынешний сезон надо забыть как сон Молодой российский теннисист заявил, что постарается оставить в прошлом завершающийся неудачный сезон.

Федерер подтвердил свое участие в Открытом чемпионате Австралии в 2017 году Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии.

Андрей Рублев выбыл из SpbOpen Россиянин Андрей Рублев проиграл португальцу Жоау Соузе (6:7, 6:3, 3:6) и закончил выступление в турнире St. Petersburg Open-2016.

«Без МГИМО мог бы быстрее пойти вверх». Самый прогрессирующий россиянин сезона Теннисист Даниил Медведев – о том, сколько он может прожить на 50 тысяч долларов, и о якобы расистском инциденте с американцем Янгом.

«С Джоковичем и Федерером играть пока рано». Сборная России – о выходе в элиту Андрей Рублев, Евгений Донской и Андрей Кузнецов уже стартовали на SpbOpen, но воспоминания о победе над Казахстаном у них еще свежи.

«Мастерство не пропьешь». Как прошел очередной день на SpbOpen-2016 Несдержанный Данни, железный Южный, дружелюбные Кузнецов и Донской и другие герои третьего дня SpbOpen-2016.

SpbOpen-2016. Южный обыграл Типсаревича, Вавринка вышел в 1/4 финала и другие результаты игрового дня 21 сентября на 21-м Международном теннисном турнире St. Petersburg Open прошли матчи первого и второго круга в одиночном и парном разрядах.

Прорыв Министра, не надо злить Ненада. Лучшие моменты вторника на SpbOpen-2016 Во второй день на SpbOpen было немного топ-матчей, зато получился шикарный кадр и разыгрались несколько очень любопытных сюжетов.

Дмитрий Турсунов: Может, я задыхаюсь в пятом сете, потому что тоже астматик? Известный российский теннисист - о возвращении сборной в элиту Кубка Дэвиса, своей карьере и «разрешенном» приеме допинга ведущими игроками.

Успеть до сумерек. Как сборная России вернулась в элиту Кубка Дэвиса Россияне выиграли в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса у команды Казахстана. В матче, который мог остаться незаконченным.