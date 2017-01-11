Рублев пробился во второй круг квалификации на Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии.
На старте квалификации 19-летний теннисист победил австралийца Макса Перселла со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. матч продолжался два часа.
Следующим соперником россиянина будет победитель пары Юити Сугита (Япония) - Марк Полмэнс (Австралия).
Напомним, что основные соревнования на Australian Open пройдут с 16 по 29 января.
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