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Рублев пробился во второй круг квалификации на Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии.

На старте квалификации 19-летний теннисист победил австралийца Макса Перселла со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. матч продолжался два часа. 

Следующим соперником россиянина будет победитель пары Юити Сугита (Япония) - Марк Полмэнс (Австралия).  

Напомним, что основные соревнования на Australian Open пройдут с 16 по 29 января.  

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