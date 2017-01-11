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Данни и еще 30 футболистов «Зенита» отправились на сбор в Дубай

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» назвал игроков, которые примут участие в первом тренировочном сборе в ОАЭ.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов;

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

Напомним, тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ пройдет С 11 по 22. Команда Мирчи Луческу сыграет на нем с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который возглавляет таблицу, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни не играл с весны 2016 года из-за травмы крестообразных связок.

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