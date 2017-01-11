Данни и еще 30 футболистов «Зенита» отправились на сбор в Дубай
Тренерский штаб «Зенита»
назвал игроков, которые примут участие в первом тренировочном сборе в ОАЭ.
Вратари: Юрий
Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;
Защитники: Игорь
Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван
Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов,
Ибрагим Цаллагов;
Полузащитники: Хави
Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил
Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;
Нападающие: Лука
Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.
Напомним,
тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ пройдет С 11 по 22. Команда Мирчи Луческу
сыграет на нем с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16),
«Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).
На
зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От
московского «Спартака», который возглавляет таблицу, сине-бело-голубые отстают
на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4
марта в Москве против ЦСКА.
Также
петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с
«Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра
состоится 23 числа в Петербурге.
Полузащитник «Зенита» Мигель Данни не играл с весны 2016 года из-за травмы крестообразных связок.
«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба