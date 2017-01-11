Павел Колобков: NADO и их руководители создают неприятный информационный фон, но такие вопросы обсуждаются на другом уровне
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал требование 19 национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить российских спортсменов от всех международных турниров.
- К сожалению, NADO и их руководители создают неприятный информационный фон, но реально такие вопросы обсуждаются на уровне других организаций – президентов международных федераций, МОК, Совета Европы, ЮНЕСКО. Мы готовы обсуждать подобные вопросы с МОК, с WADA, с Советом Европы. С WADA у нас есть план работы. А на заявления каких-то странных руководителей я бы не обращал внимания. NADO состоит из 19 национальных антидопинговых агентств. Вы можете себе представить, чтобы руководитель РУСАДА или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране? Это явно выходит за рамки их деятельности. Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься, - цитирует Колобкова «Р-Спорт».
Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. В число антпидопинговых ассоцииаций стран, требующих отстранения России, входят, в частности, представители США, Германии и Канады. Также в этот список входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция и Швейцария.