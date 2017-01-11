Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Касаткина3:6, 5:7Конта
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Теннис  Бушар6:2, 6:3Павлюченкова
Хоккей  СКА- : -Авангард
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Колобков: NADO и их руководители создают неприятный информационный фон, но такие вопросы обсуждаются на другом уровне

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал требование 19 национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить российских спортсменов от всех международных турниров.

- К сожалению, NADO и их руководители создают неприятный информационный фон, но реально такие вопросы обсуждаются на уровне других организаций – президентов международных федераций, МОК, Совета Европы, ЮНЕСКО. Мы готовы обсуждать подобные вопросы с МОК, с WADA, с Советом Европы. С WADA у нас есть план работы. А на заявления каких-то странных руководителей я бы не обращал внимания. NADO состоит из 19 национальных антидопинговых агентств. Вы можете себе представить, чтобы руководитель РУСАДА или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране? Это явно выходит за рамки их деятельности. Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься, - цитирует Колобкова «Р-Спорт». 

Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. В число антпидопинговых ассоцииаций стран, требующих отстранения России, входят, в частности, представители США, Германии и Канады. Также в этот список входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция и Швейцария. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Колобков: Истории, связанные с допингом, нанесли серьезный удар по российскому спортуМинистр спорта РФ Павел Колобков рассказал о важнейших задачах, стоящих перед ведомством в 2017 году.Министр спорта поздравил россиян с наступающим Новым годомМинистр спорта России Павел Колобков поздравил страну с наступающим Новым 2017 годом.Павел Колобков: Никакой системы поддержки допинга в России не было, нет и быть не можетМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал скандальную статью The New York Times про государственную систему допинга в России.Веснина и Макарова награждены орденами ДружбыМинистр спорта РФ Павел Колобков вручил ордена Дружбы олимпийским чемпионкам по теннису, заслуженным мастерам спорта Елене Весниной и Екатерине Макаровой, сообщает официальный министерства спорта.Павел Колобков: Чтобы принимать решения по лыжникам, надо дождаться итогов расследованияМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал временное отстранение шестерых российских лыжников от соревнований.Павел Колобков: Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени необоснованноМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в 2017 году.Министр спорта поздравил читателей «Советского спорта» с 70-летием хоккеяМинистр спорта РФ Павел Колобков поздравил поздравил читателей «Советского спорта» с 70-летием хоккея.Павел Колобков: Если Поветкин употреблял допинг, будет наказан!Павел Колобков: Если Поветкин употреблял допинг, будет наказан!Министр спорта России Павел Колобков – о «Харламов Трофи», украденной клюшке и ситуации с Поветкиным.Павел Колобков: Контракт на проведение чемпионата мира в Сочи еще не расторгнутМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.Колобков о ЧМ по бобслею и скелетону: Метод бойкота – это не спортивный метод. Такого в спорте быть не должноМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал нежелание спортсменов из Латвии выступать на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который должен пройти в Сочи в феврале 2017 года.Павел Колобков: Никакого государственного заговора в России нет и быть не моглоМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал вторую часть доклада Ричарда Макларена о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи.Павел Колобков: В нашей стране объявлена война допингуМинистр спорта РФ Павел Колобков рассказал о произошедших изменениях национальной антидопинговой политики.Павел Колобков – Виталию Мутко: Вы по-человечески подсказывали в нужный моментМинистр спорта России Павел Колобков через «Советский спорт» поздравил вице-премьера правительства России Виталия Мутко с днем рождения.Павел Колобков: У нас большие планы с Советом Европы по работе в части антидопинговой политикиМинистр спорта России Павел Колобков рассказал о своем выступлении на конференции европейских спортивных чиновников, которая проходит в Будапеште.Павел Колобков: Карлсен – выдающийся игрок, но будем болеть за КарякинаМинистр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном.Хакеры поместили запись о смерти Карякина в фальшивом твиттере министра спортаХакеры взломали твиттер-аккаунт, приписываемый министру спорта Павлу Колобкову, и разместили в нем запись о смерти Сергея КарякинаПавел Колобков: В апреле планируем провести тестовые мероприятия на стадионе в ПетербургеМинистр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о строительстве стадиона в Петербурге.Павел Колобков: Состав на Кубок Первого канала будем обсуждать с ФХРМинистр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что состав сборной России на Кубок Первого канала будет обсуждаться Минспортом и ФХР.Павел Колобков: Желанова больше не работает в Министерстве спортаМинистр спорта РФ Павел Колобков заявил, что советник по вопросам антидопинга Наталья Желанова более не работает в ведомстве.Виталий Мутко: Колобков свободен в выборе помощников, никакой опеки над ним нетВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал о том, как будет подбираться руководство Министерства спорта, которое ныне возглавляет Павел Колобков.
Главные новости
Футбол
Очередной допинговый скандал, отмена 9-го этапа «Дакара» и победная передача Панарина. Главные новости утра
Футбол
Летом «Бешикташ» предпримет еще одну попытку приобрести Смолова
Футбол
Хамес отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 миллионов евро в год
Хоккей
Бобровский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии официального сайта НХЛ
Бокс
Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes
Теннис
Конта обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Сиднее
Баскетбол
«Портленд» крупно обыграл «Лейкерс», Мозгов набрал 8 очков
Биатлон
Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге
Другие
Виталий Мутко: Российский спорт - один из чистейших в мире
Хоккей
Передача Панарина в овертайме помогла «Чикаго» обыграть «Детройт»
все новости
Павел Колобков
Павел Колобковвсе новости