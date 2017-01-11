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Бобровский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии официального сайта НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Официальный сайт НХЛ провел опрос 12 экспертов, которые назвали пятерку своих фаворитов на приз лучшему голкиперу сезона «Везина Трофи».

Семь аналитиков поставили на первое место голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского, который в итоге набрал 52 очка и занял первое место в голосовании. Следом расположились Деван Дубник из «Миннесоты» и Кэри Прайс из «Монреаля».

Отметим, что за первое место голкипер получал пять очков, за второе – четыре, за третье – три, за четвертое – два, за пятое – одно.

Итоги голосования:

1. Сергей Бобровский («Коламбус») – 52 очка

2. Деван Дубник («Миннесота») – 51

3. Кэри Прайс («Монреаль») – 39

4. Туукка Раск («Бостон») – 17

5. Брэйден Холтби («Вашингтон») – 11

6. Мартин Джонс («Сан-Хосе») – 5

7. Кори Кроуфорд («Чикаго») – 3

8. Мэтт Мюррей («Питтсбург») – 1

9. Петер Будай («Лос-Анджелес») – 1

Напомним, что Бобровский выигрывал «Везина Трофи» в 2013 году.

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