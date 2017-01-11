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Обамеянг поздравил Молло с переходом в «Зенит»

Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг поздравил французского полузащитника Йоана Молло с переходом в «Зенит».

- Поздравляю Молло, моего друга. Он трудолюбивый игрок, - написал Обамеянг в своем профиле в Инстаграме.

Напомним, 27-летний нападающий Йоан Молло 10 января стал игроком «Зенита». Предыдущим клубом француза были «Крылья Советов». Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.

Congrats my bro @mollooffficial hard worker hard player #mollo #mollo 🙏🏽💚🌟mais t'es clair

Фото опубликовано Aubameyang (@aubameyang97)

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