Обамеянг поздравил Молло с переходом в «Зенит»
Нападающий
дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг поздравил французского
полузащитника Йоана Молло с переходом в «Зенит».
- Поздравляю Молло, моего друга. Он трудолюбивый игрок, -
написал Обамеянг в своем профиле в Инстаграме.
Напомним, 27-летний нападающий Йоан Молло 10 января стал
игроком «Зенита». Предыдущим клубом француза были «Крылья Советов». Контракт
полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан на 3,5 года.
В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.
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