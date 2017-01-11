Хамес отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 миллионов евро в год

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в конце прошлого года получил предложение от китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает AS.

25-летнему колумбийцу предлагали контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год, что почти в десять раз больше его заработка в «Реале» (3,5 миллиона).

Именно с предложением из Китая были связаны слова Родригеса после финала клубного чемпионата мира: «Не могу заверить, что останусь в «Реале». Я хочу играть больше, и у меня есть семь дней на принятие решения».

Возможный переход полузащитника в «Хэбэй Чайна Форчун» обсуждали президент «Реала» Флорентино Перес и агент игрока Жорже Мендеш. За трансфер Родригеса «Реалу» предлагали компенсацию в размере 80 миллионов евро.

Однако в итоге сам игрок принял решение отказать китайскому клубу, который тренирует Мануэль Пеллегрини.

Добавим, что в прошлом сезоне «Хэбэй» занял седьмое место в китайской лиге. В команде играют француз Гаэль Какута, камерунец Стефан Мбиа и ивуариец Жервиньо.