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Летом «Бешикташ» предпримет еще одну попытку приобрести Смолова

Источник:  FanatikКомментарии

«Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову, сообщает Fanatik.

По информации источника, российский клуб отказался продавать 26-летнего футболиста в турецкую команду зимой, но летом клубы снова сядут за стол переговоров.  

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении Смолова и готова заплатить за него 10 миллионов евро. Спортивный директор «Краснодара» заявил, что клуб не намерен расставаться с форвардом, но рассмотрит все поступившие предложения.  

Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16, в 29 проведенных матчах забив 20 мячей. В текущем первенства страны на счету Федора - 10 голов. Также он 5 раз поражал ворота соперников «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.

За сборную России нападающий в 2016 году провел девять матчей, забив два мяча. В частности, он принял участие в Евро-2016.  

Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

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