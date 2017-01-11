Кузнецов вышел в третий круг турнира ATP в Сиднее
48-я ракетка мира Андрей
Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира ATP Apia International Sydney.
Во втором круге 25-летний российский теннисист играл с 17-летним австралийцем Алексом де Минауром. 333-й номер мирового рейтинга получил на домашнем турнире wild card и одержал свою первую победу в основной сетке турниров ATP, выбив из борьбы в первом круге француза Бенуа Пэра.
Кузнецов выиграл первый сет со счетом 6:2, после чего юный австралиец отказался от продолжения матча.
В четвертьфинале соперником Кузнецова станет испанец Пабло Каррено Буста, занимающий 30-е место в рейтинге ATP.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Apia International Sydney
Призовой фонд 437 380
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
Андрей Кузнецов (Россия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:2, отказ