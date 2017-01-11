Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Касаткина3:6, 5:7Конта
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Теннис  Бушар6:2, 6:3Павлюченкова
Хоккей  СКА- : -Авангард
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецов вышел в третий круг турнира ATP в Сиднее

Комментарии

48-я ракетка мира Андрей Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира ATP Apia International Sydney.

Во втором круге 25-летний российский теннисист играл с 17-летним австралийцем Алексом де Минауром. 333-й номер мирового рейтинга получил на домашнем турнире wild card и одержал свою первую победу в основной сетке турниров ATP, выбив из борьбы в первом круге француза Бенуа Пэра.

Кузнецов выиграл первый сет со счетом 6:2, после чего юный австралиец отказался от продолжения матча.

В четвертьфинале соперником Кузнецова станет испанец Пабло Каррено Буста, занимающий 30-е место в рейтинге ATP.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Андрей Кузнецов (Россия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:2, отказ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эжени Бушар: Я все еще далека от того, к чему стремлюсь49-я ракетка мира Эжени Бушар прокомментировала победу над шестым номером мирового рейтинга Доминикой Цибулковой из Словакии (6:4, 6:3) во втором круге турнира WTA Apia International Sydney.Дарья Касаткина: Наконец-то я выиграла на матч-пойнте26-я ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над первым номером мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии (7:6 (7:5), 6:2) во втором круге турнира WTA Apia International Sydney.Анжелик Кербер: Первые матчи в году всегда непростыеПервая ракетка мира Анжелик Кербер после поражения от Дарьи Касаткиной (6:7 (5:7), 2:6) во втором круге турнира WTA Apia International Sydney оценила свою форму в начале сезона.Анастасия Павлюченкова: Довольна, что выиграла у Кузнецовой, несмотря на не очень хорошую подачу27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над Светланой Кузнецовой (7:5, 6:3) в матче второго круга турнира WTA Apia International Sydney.Кузнецов вышел во второй круг турнира в СиднееРоссиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в австралийском Сиднее.Монфис вышел на шестое место в рейтинге ATP, Медведев поднялся на 34 позицииРоссийский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала турнира в Ченнае, поднялся на 34 строчки в рейтинге ATP и теперь занимает 65-е место.Павлюченкова победила Стосур и вышла на Кузнецову27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала первую победу в сезоне. В матче 1/16 финала турнира WTA Apia International Sydney 25-летняя российская теннисистка нанесла поражение Саманте Стосур из Австралии (6:3, 6:1).Веснина не доиграла матч с Вандевеге из-за травмы спины17-я ракетка мира Елена Веснина завершила выступление на турнире WTA Apia International Sydney. В матче первого круга с Коко Вандевеге 30-летняя российская теннисистка отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:6, 0:4 из-за травмы спины.Светлана Кузнецова: Я очень хорошо чувствую себя в начале годаДевятая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила свою форму на старте сезона.Кузнецов в трех сетах проиграл Тсонга46-я ракетка мира Андрей Кузнецов выбыл из борьбы на турнире ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе.Кузнецов сохранил 46-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Кузнецов остался на 46-й строчке в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Кравчук потерял четыре позиции в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Маррэй сохранил первую строчку рейтинга ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вошел в первую сотню рейтинга АТРНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Маррэй возглавил чемпионскую гонку ATPПобедитель парижского турнира серии «Мастерс» британец Энди Маррэй возглавил чемпионскую гонку АТР. Ее новая версия была опубликована сегодня.Маррэй обошел Джоковича в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мираМаррэй обошел Джоковича в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мираБританец Энди Маррэй в обновленном рейтинге ATP от 7 ноября обошел Новака Джоковича из Сербии и стал первой ракеткой мира.Джокович лидирует в чемпионской гонке АТР, Кузнецов – 47-йОбнародована новая версия чемпионской гонки АТР. Лидирует сербский теннисист Новак Джокович.Чилич вошел в топ-10 рейтинга АТР, лидирует ДжоковичОбнародована новая версия рейтинга АТР. По итогам недели лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович.
Главные новости
Футбол
Очередной допинговый скандал, отмена 9-го этапа «Дакара» и победная передача Панарина. Главные новости утра
Футбол
Летом «Бешикташ» предпримет еще одну попытку приобрести Смолова
Футбол
Хамес отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 миллионов евро в год
Хоккей
Бобровский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии официального сайта НХЛ
Бокс
Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes
Теннис
Конта обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Сиднее
Баскетбол
«Портленд» крупно обыграл «Лейкерс», Мозгов набрал 8 очков
Биатлон
Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге
Другие
Виталий Мутко: Российский спорт - один из чистейших в мире
Хоккей
Передача Панарина в овертайме помогла «Чикаго» обыграть «Детройт»
все новости
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецоввсе новости
Apia International Sydney
Apia International Sydneyтаблицакалендарьстатистикатексты/новости