Кузнецов вышел в третий круг турнира ATP в Сиднее

48-я ракетка мира Андрей Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира ATP Apia International Sydney.

Во втором круге 25-летний российский теннисист играл с 17-летним австралийцем Алексом де Минауром. 333-й номер мирового рейтинга получил на домашнем турнире wild card и одержал свою первую победу в основной сетке турниров ATP, выбив из борьбы в первом круге француза Бенуа Пэра.

Кузнецов выиграл первый сет со счетом 6:2, после чего юный австралиец отказался от продолжения матча.

В четвертьфинале соперником Кузнецова станет испанец Пабло Каррено Буста, занимающий 30-е место в рейтинге ATP.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Андрей Кузнецов (Россия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:2, отказ