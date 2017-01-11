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ЦСКА расторг контракт с Цауней

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА по обоюдному согласию сторон расторг договор с латвийским полузащитником Александром Цауней, сообщает официальный сайт армейского клуба.

«Мы благодарим Александра за все, что он сделал для ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов»,  -говорится в сообщении клуба.

Полузащитник перешел в ЦСКА в 2011 году, в составе армейцев 28-летний футболист три раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Всего за ЦСКА Цауня провел 58 матчей и забил три мяча. в текущем сезоне он не играл.  

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