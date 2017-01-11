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Александр Бурмистров: Пусть в «Аризоне» будет давление, я готов к нему

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Аризоны» Александр Бурмистров рассказал о том, чего ждет от своей новой команды, которая занимает предпоследнее место в Западной конференции.

«Да, ситуация непростая, но надо выходить на лед и пахать – других вариантов исправить положение я не вижу. Когда придет одна победа, за ней может последовать другая, там, глядишь, еще одна. Вот так маленькими шажками пойдем вперед.

Что касается давления в игровом плане, так это для меня намного лучше. Точно лучше, чем сидеть на скамейке запасных. Пусть будет давление. Я к нему готов», – приводит слова Бурмистрова официальный сайт НХЛ.

Напомним, 2 января «Аризона» забрала форварда с драфта отказов, куда его выставил «Виннипег».

Бурмистров пока не дебютировал в составе «койотов», так как ждет разрешения на работу в США.

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