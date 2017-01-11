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Джон Торторелла: В этом сезоне Бобровский стал сильнее психологически

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла высказался об изменениях в игре голкипера Сергея Бобровского.

«Он говорил в прошлом году, что Ричардса уволили из-за него. Думаю, он действительно так считает и чувствует свою вину.

Он очень недоволен тем, что произошло в прошлом году, а он один из самых амбициозных спортсменов, кого я встречал.

Я считаю, что в этом сезоне он стал сильнее, прежде всего, психологически, а не физически», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Напомним, бывший главный тренер «Коламбуса» Тодд Ричардс был отправлен в отставку 21 октября 2015 года после семи поражений команды на старте прошлого сезона.

Добавим, что «Коламбус» лидирует в НХЛ, набрав 60 очков в 40 матчах.

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