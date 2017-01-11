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WBC: Расследование по делу Поветкина продолжается, несмотря на перенос вскрытия допинг-пробы «Б»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что расследование по делу россиянина Александра Поветкина продолжается, несмотря на перенос вскрытия допинг-пробы «Б».

- Вскрытие пробы «Б» затягивается, но Всемирный боксерский совет продолжает расследование по данному делу. Пока рано говорить о сроках его завершения, - сказал Сулейман ТАСС. 

Ранее сообщалось, что вскрытие допинг-пробы «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина перенесено на неопределенный срок. 

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения остарина.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде. 

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