«Уфа» отправилась на сбор на Кипр

«Уфа» вылетела на первый зимний сбор, который пройдет на Кипре, сообщает официальный сайт клуба.

Команда Сергея Семака будет тренироваться в Айя-Напе в двухразовом режиме – утром и вечером. Также «Уфа» проведет теоретические занятия и работу на физическую выносливость.

На Кипре у «Уфы» запланированы два контрольных матча – 17 января с румынским «Клужем» и 21 января с польским «Лехом».

Сбор на Кипре продлится до 22 января. После трехдневного отдыха «Уфа» соберется в Турции, где проведет еще два сбора – с 26 января по 7 февраля и с 11 февраля по 23 февраля.

Напомним, 30 декабря «Уфа» объявила о назначении Семака главным тренером команды.

После 17 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в премьер-лиге.