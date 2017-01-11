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Пакьяо летом может провести поединок в России

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может в 2017 году выйти на ринг в России.

- Мы планируем провести четыре боя в 2017 году. Мы имеем предложение из России на бой в июле, из Европы - на сентябрь и из США - против Теренса Кроуфорда в ноябре или декабре. И это может быть последний бой в карьере Мэнни, - заявил многолетний промоутер филиппинца Боб Арум.

Последний на сегодня бой Пакьяо провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом. Мэнни одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO в полусреднем весе. Ранее знаменитый боксер был избран в Сенат Филиппин.

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