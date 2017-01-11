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Луис Адриано проходит медосмотр в Риме

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бразильский форвард Луис Адриано сегодня утром прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в московский «Спартак».

В случае успешного прохождения осмотра 29-летний футболист вместе со своими представителями должен вылететь в Москву и подписать контракт с красно-белыми.

Сообщалось, что сумма трансфера бразильца в «Спартак» составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Действующий контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.

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