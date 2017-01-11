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Модрич в пятый раз признан футболистом года в Хорватии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом Хорватии в 2016 году.

31-летний капитан сборной Хорватии в пятый раз стал обладателем этой награды. 

«Очень приятно в пятый раз получить этот приз. Эта награда занимает особое место в моем сердце,Впервые я выиграл ее в 2007 году. Тогда я и представить не мог, что получу приз еще четыре раза, - цитирует полузащитника Večernji list. 

Модрич набрал 110 баллов, повторив рекордное достижение за 45 лет существования премии. В 2004 году столько же очков набрал нападающий Дадо Пршо. 

В текущем сезоне Модрич провел за «Реал» девять матчей и забил один мяч.  

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