Модрич в пятый раз признан футболистом года в Хорватии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом Хорватии в 2016 году.

31-летний капитан сборной Хорватии в пятый раз стал обладателем этой награды.

«Очень приятно в пятый раз получить этот приз. Эта награда занимает особое место в моем сердце,Впервые я выиграл ее в 2007 году. Тогда я и представить не мог, что получу приз еще четыре раза, - цитирует полузащитника Večernji list.

Модрич набрал 110 баллов, повторив рекордное достижение за 45 лет существования премии. В 2004 году столько же очков набрал нападающий Дадо Пршо.

В текущем сезоне Модрич провел за «Реал» девять матчей и забил один мяч.