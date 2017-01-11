Гендиректор «Амкара»: Известных игроков и футболистов «Томи» в числе новичков команды не будет

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о трансферных планах клуба в зимнее окно.

- Известных игроков на первом сборе команды не будет. У нас будут потенциальные новички, мы будем просматривать достаточно много ребят - кто как себя проявит. Мы смотрим игроков на все позиции. Никого из игроков «Томи» мы не приглашали. Им ведь сначала надо урегулировать отношения с клубом. И к тому же у них есть представители – это только кажется, что они бесплатные, а на самом деле это не так.

С учетом того, что из команды ушли вратарь и центральный защитник (Александр Селихов и Георгий Джикия перешли в московский «Спартак»), в первую очередь мы ищем игроков на эти позиции, - рассказал Резвухин.

25 января «Амкар» в Турции проведет контрольный матч с румынским «Ботошани», а тремя днями позже - с македонским клубом «Вардар».

Пермяки занимают шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

