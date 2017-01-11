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Эжени Бушар: Я устала от вопросов о 2014 годе

Источник:  Apia International SydneyКомментарии

49-я ракетка мира Эжени Бушар после победы над Анастасией Павлюченковой (6:2, 6:3) в четвертьфинале Apia International Sydney заявила, что не хочет возвращаться в прошлое.

«Я сделала хороший шаг вперед. Знаете, я не хочу слишком радоваться после побед или очень расстраиваться после поражений. Я просто иду в правильном направлении. Понимаю, что впереди долгий путь к тому, чего я хочу добиться.

Я не сравниваю себя с самой трехлетней давности, потому что для меня это все осталось в прошлом. Я устала думать о 2014 годе. Я устала от вопросов об этом. Также я не хочу стать такой же, как тогда, потому что, черт возьми, прошло уже три года. Мне нужно стать лучше, чем я была тогда. Все прибавляют с каждым годом. Поэтому быть на том уровне сейчас уже недостаточно. Я лишь стараюсь стать лучше в 2017 году, вот и все», – приводит слова Бушар официальный сайт турнира.

Напомним, в октябре 2014 года Бушар занимала пятое место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в карьере 22-летней теннисистки из Канады.

В полуфинале турнира в Сиднее соперницей Бушар станет Джоанна Конта из Великобритании.

Матч

Бушар Э. (Канада) - Павлюченкова А. (Россия) - 6:2, 6:3

Место и дата

11 января 08:00, , Онлайн-трансляция

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