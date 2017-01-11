Мурату Гассиеву подарили квартиру в Сочи

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев получил в подарок от осетинской диаспоры новое жилье.

«Осетинская диаспора в Сочи пригласила чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версии IBF Мурата Гассиева. За победу над Денисом Лебедевым в бою за титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе Анатолий Маргиев (председатель городского осетинского общества «Алания») вручил Гассиеву подарок - ключи от квартиры в городе Сочи», - цитирует представителя Министерства физической культуры Северной Осетии агентство ТАСС.

Напомним, 3 декабря прошлого года в Москве Мурат Гассиев победил по очкам разделенным решением судей соотечественника Дениса Лебедева, у которого отобрал пояс IBF. При этом титул WBA остался у Дениса, так как он не был выставлен на поединок.







