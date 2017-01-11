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Андрей Каргинов: Песок вязкий, поэтому была большая нагрузка на мотор и трансмиссию

Источник:  «КАМАЗ-Мастер»Комментарии

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал восьмой этап ралли-марафона Africa Race.

- Песчаный участок был небольшой, меньше 10 км. Если честно, мы ожидали, что сегодняшний этап будет очень похож на вчерашний, поскольку легенды даже немного совпадали. Но, как оказалось, участок оказался совершенно другим. Если вчера была обычная дорога с трудно проходимым песком, то сегодня появились дюны. Не большие, не маленькие, средние.

Чувствовалось, что песок вязкий, поэтому была большая нагрузка на мотор, на трансмиссию, - цитирует Каргинова официальный сайт «КАМАЗ-мастер». 

На восьмом этапе ралли-марафона Africa Race экипаж Каргинова показал второе время в смешанном зачете внедорожников и грузовиков. 

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