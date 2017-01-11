Сергей Куприянов: Нам нужно было отыгрывать время, поэтому мы ехали настолько быстро, насколько это было возможно

Пилот «КАМАЗ-мастера» Сергей Куприянов прокомментировал восьмой этап ралли-марафона Africa Race.

- Температура в кабине сегодня была невысокая, +33, но этап оказался жарким. Нам нужно было отыгрывать время, поэтому мы ехали настолько быстро, насколько это было возможно, сбавляя скорость только на явно сложных участках. Мы довольно быстро обогнали Томичека, но потом произошел очень опасный момент: нам не хватило хода, чтобы взойти на дюну, стали спускаться по склону вниз и встали. Машина была под очень сильным наклоном, она устояла и не перевернулась только потому, что колеса уже были развернуты по склону. Иначе бы мы лежали на боку. Все обошлось, выехали, но, еще раз повторю, момент был очень опасный.

Песок очень мягкий, рыхлый, но это было ожидаемо. Сейчас ждем участков трассы, которые были в прошлом году. Небольшие дюны, длинной всего в 800-900 метров, на которых «садится» половина участников. Если такие участки будут и, если мы там не засядем, это будет очень хорошо, - цитирует Куприянова официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

На восьмом этапе ралли-марафона Africa Race экипаж Куприянова показал второе время в классе грузовиков и занял девятое место в смешанном зачете внедорожников и грузовиков.