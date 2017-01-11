Шамиль Тарпищев: Касаткина не смогла восстановиться после игры с Кербер

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира в Сиднее.

- Касаткина свое дело на турнире сделала - обыграла Кербер накануне. После той игры не восстановилась, что стало причиной поражения в четвертьфинале, такое с молодежью бывает. Плюс, нехватка стабильности. Ничего страшного не произошло, это просто этап подготовки к Открытому чемпионату Австралии, - цитирует Тарпищева агентство ТАСС.

Напомним, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла британке Джоанне Конте в четвертьфинале турнира в Сиднее.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу представительницы Великобритании, посеянной на турнире под шестым номером. Девушки провели на корте 1 час 41 минуту.

В полуфинале Конта сыграет с канадкой Эжени Бушар, которая в 1/4 финала обыграла еще одну россиянку Анастасию Павлюченкову.





