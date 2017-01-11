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Шамиль Тарпищев: Касаткина не смогла восстановиться после игры с Кербер

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира в Сиднее.

- Касаткина свое дело на турнире сделала - обыграла Кербер накануне. После той игры не восстановилась, что стало причиной поражения в четвертьфинале, такое с молодежью бывает. Плюс, нехватка стабильности. Ничего страшного не произошло, это просто этап подготовки к Открытому чемпионату Австралии, - цитирует Тарпищева агентство ТАСС.

Напомним, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла британке Джоанне Конте в четвертьфинале турнира в Сиднее.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу представительницы Великобритании, посеянной на турнире под шестым номером.  Девушки провели на корте 1 час 41 минуту.

В полуфинале Конта сыграет с канадкой Эжени Бушар, которая в 1/4 финала обыграла еще одну россиянку Анастасию Павлюченкову. 

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Конта Д. (Великобритания) - 3:6, 5:7

Место и дата

11 января 08:00, , Онлайн-трансляция




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