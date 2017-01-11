Ягр готов играть в хоккей до 55 лет

Нападающий «Флориды» Яромир Ягр заявил о своем намерении продолжать карьеру до 55 лет.

- Раньше говорил, что могу продолжать карьеру до 50. Я передумал. Пятьдесят пять. Чувствую себя настолько хорошо, что готов играть до 55 лет, - цитирует Ягра «Лента.ру» со ссылкой на The Score.

Яромир Ягр набрал 1893 очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки. В КХЛ легендарный чех защищал цвета омского «Авангарда».

В составе национальной сборной Ягр выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).



