Сергей Кирьяков: Опыт Габулова и Комбарова поможет «Арсеналу» сохранить место в РФПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал переход в команду вратаря Владимира Габулова и защитника Кирилла Комбарова.

«Это усиление команды. Опытные игроки, которые все видели, надеюсь, их опыт поможет нам в решении главной задачи - сохранении места в премьер-лиге, - цитирует Кирьякова «Р-Спорт».

Тренер также отметил, что команду ждут и другие приобретения.

Напомним, что последним клубом Габулова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2013 года, а покинул после вылета команды из РФПЛ по итогам сезона-2015/16. Комбаров играл за «Томь», но из-за финансовых проблем клуба футболист покинул томскую команду.