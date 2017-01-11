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Сергей Кирьяков: Опыт Габулова и Комбарова поможет «Арсеналу» сохранить место в РФПЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал переход в команду вратаря Владимира Габулова и защитника Кирилла Комбарова.

«Это усиление команды. Опытные игроки, которые все видели, надеюсь, их опыт поможет нам в решении главной задачи - сохранении места в премьер-лиге, - цитирует Кирьякова «Р-Спорт». 

Тренер также отметил, что команду ждут и другие приобретения. 

Напомним, что последним клубом Габулова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2013 года, а покинул после вылета команды из РФПЛ по итогам сезона-2015/16. Комбаров играл за «Томь», но из-за финансовых проблем клуба футболист покинул томскую команду. 

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