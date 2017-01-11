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Виталий Мутко: За последние годы не было ЧМ, подготовка к которому была бы столь беспроблемной, как в России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о том, как в ФИФА оценивают подготовку России к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

«Во вторник на исполкоме ФИФА докладывал о ходе подготовки к чемпионату мира в России и Кубку конфедераций. Ни одного вопроса, только поздравления. За последние несколько лет не было ни одного чемпионата мира, подготовка к которому была столь беспроблемной, как в России», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года и пройдет на 12 стадионах в 11 городах России.

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