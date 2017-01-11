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Бывший полузащитник «Спартака» Алекс разорвал контракт с «Интернасьоналом»

Источник:  ESPNКомментарии

Бывший плеймейкер московского «Спартака» Алекс больше не будет играть за бразильский «Интернасьонал».

Контракт 34-летнего футболиста с клубом из Порту-Алегри был рассчитан до лета текущего года, однако стороны пришли к соглашению по условиям досрочного расторжения договора.

Алекс играл за «Интернасьонал» с 2013 года. Ранее, в 2006 году, в составе этой команды она стал обладателем Кубка Либертадорес. Цвета «Спартака» полузащитник защищал в 2009 - 2011 годах.

В текущем сезоне Алекс провел в чемпионате Бразилии 23 матча, забив один мяч и сделав две результативные передачи.

В 2008 - 2009 годах футболист сыграл четыре матча за национальную сборную.


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