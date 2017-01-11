Стали известны подробности отмены девятого этапа «Дакара».

Организаторы ралли «Дакар» сообщили, что гонка будет отменена по маршруту Сальта - Чилесито.

Как сообщается в официальном релизе, из-за оползня примерно на 160-м километре была размыта дорога ведущая в Сальту. В провинции Жужуй эвакуировано около 1000 человек, сообщается о двух погибших от стихии местных жителях. За 40 километров до Сальты организован дополнительный бивуак гонки. Большинство участников на автомобилях 4х4, мотоциклах и квадроциклах смогут добраться до него по альтернативному маршруту через Сан Антонио де лос Кобрес проехав дополнительно около 200 километров. Грузовые автомобили не допущены к проезду по этому объездному маршруту. Будет проведена работа по переброске каравана гонки в Чилесито, для того, чтобы гонка была продолжена на десятом этапе по маршруту Чилесито – Сан-Хуан.

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что по договоренности с организаторами автомобили команды выберут другой альтернативный объездной путь, чтобы добраться до Сальты. Тяжелые внедорожные грузовики технической поддержки команды будут страховать остальные транспортные средства «КАМАЗ-мастера» при движении по этому маршруту.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.