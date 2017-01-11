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«Торонто» обменял Энрота в «Анахайм»

Источник:  ХК «Анахайм Дакс»Комментарии

Голкипер «Торонто» Йонас Энрот в результате обмена продолжит карьеру в системе «Анахайма». За 28-летнего шведа «Торонто» получил право выбора в седьмом раунде драфта 2018 года.

В нынешнем сезоне Энрот провел шесть матчей в НХЛ, в которых отразил 87,2 процента бросков при коэффициенте надежности 3,94. После этого голкипер был отправлен в фарм-клуб «листьев» в АХЛ – «Торонто Марлис».

После обмена в «Анахайм» Энрот также начнет играть в АХЛ, теперь уже за фарм-клуб «уток» –  «Сан-Диего Гуллз».

Добавим, что швед проводит девятый сезон в Северной Америке. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Даллас» и «Лос-Анджелес». Всего на его счету 153 матча в лиге.

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