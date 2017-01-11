Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург Нк
Футбол  Ювентус- : -Аталанта
Хоккей  СКА- : -Авангард
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павлюченкова обыграла Хингис в парном разряде в четвертьфинале турнира в Сиднее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош вышли в полуфинал теннисного турнира в Сиднее в парном разряде.

Российско-венгерский дуэт победил в четвертьфинале вторых сеяных швейцарку Мартину Хингис и американку Коко Вандевеге. Встреча, продолжавшаяся почти 1,5 часа, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4. 

Соперницами Павлюченковой и Бабош в полуфинале будут словенка Андрея Клепач и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес. 

Сидней (Австралия)

Турнир WTA 

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал 

Анастасия Павлюченкова (Россия)/Тимея Бабош (Венгрия) - Мартина Хингис (Швейцария)/Коко Вандевеге (США) - 7:6 (9:7), 6:4. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шамиль Тарпищев: Касаткина не смогла восстановиться после игры с КерберПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира в Сиднее.Эжени Бушар: Я устала от вопросов о 2014 годе49-я ракетка мира Эжени Бушар после победы над Анастасией Павлюченковой (6:2, 6:3) в четвертьфинале Apia International Sydney заявила, что не хочет возвращаться в прошлое.Конта обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира в СиднееРоссийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла британке Джоанне Конте в четвертьфинале турнира в Сиднее.Павлюченкова проиграла Бушар в четвертьфинале турнира в СиднееРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сиднее.Владимир Камельзон: Касаткина первой ракеткой мира не завтра, но станетЗаслуженный тренер России и Украины, тренер сборной России Владимир Камельзон высказал уверенность в большом будущем российской теннисистки Дарьи Касаткиной, обыгравшей во вторник на турнире в Сиднее первую ракетку мира немку Ангелику Кербер.«В сборной России появилась умная и красивая спортсменка»«В сборной России появилась умная и красивая спортсменка»Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон прокомментировал победу Дарьи Касаткиной над первой ракеткой мира Ангеликой Кербер.Анастасия Павлюченкова: Довольна, что выиграла у Кузнецовой, несмотря на не очень хорошую подачу27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над Светланой Кузнецовой (7:5, 6:3) в матче второго круга турнира WTA Apia International Sydney.Шарапова вернется на корт 26 апреля на турнире в ШтутгартеКак сообщает официальный Twitter турнира в Штутгарте, российская теннисистка Мария Шарапова вернется на корт в официальном матче 26 апреля.Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в СиднееРоссийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее.Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал турнира в СиднееРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова взяла верх над соотечественницей Светланой Кузнецовой в матче 1/8 финала турнира WTA в Сиднее.Павлюченкова победила Стосур и вышла на Кузнецову27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала первую победу в сезоне. В матче 1/16 финала турнира WTA Apia International Sydney 25-летняя российская теннисистка нанесла поражение Саманте Стосур из Австралии (6:3, 6:1).Возвращение веселого Роджера. Обзор теннисной неделиВозвращение веселого Роджера. Обзор теннисной неделиВозвращение Федерера, первый финал Медведева, очередное поражение Cерены и рекорд Кузнецовой. Чем запомнились первые турниры нового года?Веснина не доиграла матч с Вандевеге из-за травмы спины17-я ракетка мира Елена Веснина завершила выступление на турнире WTA Apia International Sydney. В матче первого круга с Коко Вандевеге 30-летняя российская теннисистка отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:6, 0:4 из-за травмы спины.Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA и стала пятой ракеткой мираЧешская теннисистка Каролина Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA сезона 2017 года.Свитолина, Стивенс, Плишкова и Корне снялись с турниров в Сиднее и Хобарте из-за проблем со здоровьемСразу несколько спортсменок снялись с турниров WTA в Сиднее и Хобарте (Австралия) из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает WTA Insider.Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй раунд турнира в СиднееМатч первого раунда турнира WTA в Сиднее (Австралия) между россиянкой Дарьей Касаткиной и венгеркой Тимеей Бабош завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной.Никулеску обыграла Янкович и вышла во второй раунд турнира в ХобартеМатч первого раунда турнира WTA в Хобарте (Австралия) между румынкой Моникой Никулеску и сербкой Еленой Янкович завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Никулеску.Бенчич снялась с матча с Путинцевой в первом раунде турнира в Сиднее из-за травмыКазахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй раунд турнира WTA в Сиднее (Австралия). Ее соперница Белинда Бенчич снялась из-за травмы.Кузнецова обыграла Бегу и вышла во второй раунд турнира в СиднееМатч первого раунда турнира WTA в Сиднее (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и румынкой Ириной-Камелией Бегу завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Кузнецовой.Макарова и Веснина проиграли в финале парного разряда турнира в БрисбенеРоссийские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в австралийском Брисбене в парном разряде.
Главные новости
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» Лысцовым
Футбол
«Рубин» хочет арендовать Эменике на полгода
Футбол
«Партизан» отстранен от еврокубков на три года за нарушения финансового фэйр-плей
Ралли
Видео дня: «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова взлетает над дюнами
Временно отстраненные гребцы Дьяченко и Подольская включены в состав сборной России
Футбол
ФК «Орел» лишен профессионального статуса и снят с первенства ПФЛ
Футбол
Нобель Арустамян: Каррера наложил вето на покупку Самедова более чем за три миллиона евро
Футбол
День в истории. Денису Колодину - 35!
Футбол
Мурат Якин пригласил своего брата Хакана в тренерский штаб «Шаффхаузена»
Ралли
Организаторы «Дакара» огласили подробности отмены девятого этапа
все новости
Коко Вандевеге
Коко Вандевегевсе новости
Тимеа Бабош
Тимеа Бабошвсе новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
Мартина Хингис
Мартина Хингисвсе новости
WTA Tour
WTA Tour