Павлюченкова обыграла Хингис в парном разряде в четвертьфинале турнира в Сиднее
Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош вышли в полуфинал теннисного турнира в Сиднее в парном разряде.
Российско-венгерский дуэт победил в четвертьфинале вторых сеяных швейцарку Мартину Хингис и американку Коко Вандевеге. Встреча, продолжавшаяся почти 1,5 часа, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4.
Соперницами Павлюченковой и Бабош в полуфинале будут словенка Андрея Клепач и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия)/Тимея Бабош (Венгрия) - Мартина Хингис (Швейцария)/Коко Вандевеге (США) - 7:6 (9:7), 6:4.
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