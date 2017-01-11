Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин пригласил своего брата Хакана в тренерский штаб «Шаффхаузена» - команды, с которой он работает в данный момент.

По информации Ticinonews, в ближайшее время Хакан Якин будет трудоустроен в «Шаффхаузене» официально.

«Шаффхаузен» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии.

Мурат Якин работал со «Спартаком» в 2014 - 2015 годах. Ранее он тренировал швейцарские клубы «Тун», «Люцерн» и «Базель».

Хакан Якин завершил карьеру игрока в 2013 году. Он забил 20 мячей в 87 проведенных матчах за сборную Швейцарии.

