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Мурат Якин пригласил своего брата Хакана в тренерский штаб «Шаффхаузена»

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Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин пригласил своего брата Хакана в тренерский штаб «Шаффхаузена» - команды, с которой он работает в данный момент. 

По информации Ticinonews, в ближайшее время Хакан Якин будет трудоустроен в «Шаффхаузене» официально.

«Шаффхаузен» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии.

Мурат Якин работал со «Спартаком» в 2014 - 2015 годах. Ранее он тренировал швейцарские клубы «Тун», «Люцерн» и «Базель».

Хакан Якин завершил карьеру игрока в 2013 году. Он забил 20 мячей в 87 проведенных матчах за сборную Швейцарии.

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