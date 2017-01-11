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Врачи «Спартака» ознакомились с работой медслужбы «Ювентуса»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани посетили Турин, где ознакомились с работой медицинской службы «Ювентуса».

Делегацию «Спартака» приняли главный врач клуба Клаудио Риго, директор клиники «Ювентуса» Джанлука Стесина и коммерческий директор Джулиано Пасторе.

«Нас встретили гостеприимно и доброжелательно, – приводит слова Вартапетова официальный сайт «Спартака». – Провели экскурсию по стадиону, клинике и музею итальянского клуба, рассказали о работе медицинского штаба «Ювентуса» и ответили на наши многочисленные вопросы.

Коллеги из Турина, в свою очередь, интересовались, как организована работа медицинского департамента «Спартака». Они приняли приглашение посетить Москву с ответным визитом, посмотреть медицинский центр на базе в Тарасовке, побывать на «Открытие Арене» и в музее красно-белых.

Специалисты также просили передать привет Массимо Каррере и в заключение выразили надежду, что наши команды встретятся в матчах Лиги чемпионов как друзья-соперники».

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