Сергей Карасев: На моем телефоне были нарезки видео с моей последней игры против Шведа

Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился мнением о победе над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

- Перед игрой с «Химками» было какое-то ощущение, что она может стать особенной?

- На самом деле она и была особенной. До этого мы дважды проиграли на своей площадке прямым конкурентам — «Локомотиву» и УНИКСу – с этими командами мы боремся за медали и путевку в Евролигу. «Химки» – тоже наш прямой конкурент, поэтому отступать было некуда, нельзя было проигрывать перед своими болельщиками.

- В одном из интервью вы признались, что следили за статистикой Шведа. Припоминаете, когда у вас последний раз была такая дуэль с игроком команды соперника?

- Честно не помню, когда я говорил, что следил за статистикой Шведа, но пусть так и будет. Последний раз я играл против него, когда я был в «Кливленде», а он – в «Миннесоте». У меня даже на телефоне были нарезки видео с той игры. А в сборной мы друзья и партнеры: помогаем друг другу и команде, - приводит слова Карасева официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 114:110. Сергей Карасев набрал в этом матче 35 очков. В составе подмосковного клуба самым результативным игроком стал Алексей Швед, в активе которого 29 очков.

После 11 игр подопечные Василия Карасева с восемью победами идут на четвертом месте в лиге ВТБ. Подмосковный клуб занимает пятую строчку с таким же количеством побед но уступает «Зениту» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Следующие матчи команды проведут в Кубке Европы 11 января: петербуржцы примут «Летувос Ритас», химчане в Мюнхене встретятся с «Баварией». В Единой лиге ВТБ следующим соперником «Зенита» станет «Парма», с которой сине-бело-голубые сыграют в Перми 15 числа, «Химки» в этот же день дома сразятся с «Астаной».

Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки»