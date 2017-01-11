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Сергей Широков: Когда СКА начал проигрывать, игроки собрались без тренеров. Каждый сказал, что думает

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий СКА Сергей Широков рассказал, как команде удалось прервать серию из четырех поражений подряд.

- Что-то изменилось в команде, когда СКА вдруг начал проигрывать?
- Напряжения никакого не возникло. Просто тренеры в нужный момент сказали правильные слова. Да и мы собрались между собой, уже без тренеров. Поняли, где ошибались, и нашли способы, как избежать ошибок в дальнейшем. Начали играть проще, перестали придумывать и пришел результат. Каждый сказал то, что думает. Обид ни у кого не осталось. Если начнем друг на друга обижаться, ничего не получится, - приводит слова Широкова официальный сайт КХЛ.

Напомним, серия СКА из четырех поражений подряд прервалась 7 января в матче против рижского «Динамо», который армейцы выиграли со счетом 6:1. 9 января команда Олега Знарка обыграла в Москве ЦСКА в серии буллитов (3:2).

Следующий матч петербуржцы проведут 11 января в Петербурге против «Авангарда». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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Матч

СКА - Авангард

Место и дата

11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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