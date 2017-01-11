Сергей Широков: Когда СКА начал проигрывать, игроки собрались без тренеров. Каждый сказал, что думает
Нападающий СКА Сергей
Широков рассказал, как команде удалось прервать серию из четырех поражений
подряд.
- Что-то изменилось в
команде, когда СКА вдруг начал проигрывать?
- Напряжения никакого не возникло. Просто тренеры в нужный момент сказали правильные слова. Да и мы собрались между собой, уже без тренеров. Поняли, где ошибались, и нашли способы, как избежать ошибок в дальнейшем. Начали играть проще, перестали придумывать и пришел результат. Каждый сказал то, что думает. Обид ни у кого не осталось. Если начнем друг на друга обижаться, ничего не получится, - приводит слова Широкова официальный сайт КХЛ.
Напомним, серия СКА из четырех поражений подряд прервалась 7
января в матче против рижского «Динамо», который армейцы выиграли со счетом
6:1. 9 января команда Олега Знарка обыграла в Москве ЦСКА в серии буллитов
(3:2).
Следующий матч петербуржцы проведут 11 января в Петербурге
против «Авангарда». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию.
СКА со 109 очками возглавляет Западную конференцию КХЛ.
Как Знарок и Квартальнов хохмили после дерби ЦСКА - СКА
Матч
Место и дата
11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция