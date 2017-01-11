Пасека вернулась к тренировкам после перерыва, взятого из-за травмы спины

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что гимнастка Мария Пасека приступила к тренировкам после перерыва, взятого по окончании Игр в Рио-де-Жанейро в связи с проблемами со спиной.

- Да, Маша приступила к тренировкам, пока втягивается, легкие тренировки проводит. Пока все нормально, но нагрузок нет еще, а там посмотрим. Что касается обследования, которое планировали в январе в Германии, будем смотреть по этой и следующей неделе тренировок и решать, нужно ли ехать или нет, - заявила Родионенко «Р-Спорт».

Напомним, что Пасека на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала два серебра - в командном первенстве и в опорном прыжке. Сейчас 21-летняя спортсменка проходит восстановление после повреждения спины.