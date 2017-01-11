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День в истории. Денису Колодину - 35!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Денису Колодину - 35!

Сегодня исполняется 35 лет бывшему защитнику «Крыльев Советов», московского «Динамо» и сборной России Денису Колодину.

Денис Колодин родился 11 января 1982 года в Камышине. 

Тренер «Олимпии» Леонид Слуцкий уговорил молодого футболиста, начинавшего карьеру на позиции нападающего, переехать в Волгоград. Сменить игровое амплуа Колодина вынудили проблемы с правым коленом — перенеся операцию и на длительное время оставшись без полноценных тренировок, Денис и профессионально, и физически отстал в развитии от своих сверстников, после чего вернуться в нападение не смог. Слуцкий перевел Дениса сначала в опорные полузащитники, а затем в центр обороны.

Лучшие годы карьеры Колодин провел в составах элистинского «Уралана», самарских «Крыльев Советов» и московского «Динамо». Дважды выигрывал бронзовые медали чемпионатов России.

За национальную сборную Денис провел 24 матча, став полуфиналистом Евро-2008.

С 2015 года Колодин защищает цвета клуба «Алтай» (Семей), выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Казахстана.


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