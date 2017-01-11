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Нобель Арустамян: Каррера наложил вето на покупку Самедова более чем за три миллиона евро

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, как проходят переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак».

«Сейчас ситуация тупиковая. Семин четко дал понять, что на Самедова не рассчитывает, но пока зарплата Самедова на балансе «Локомотива». Так что если «Спартак» выходит из переговоров, то ничего не теряет. Теряет «Локомотив», причем уже сейчас: каждый месяц Самедову надо платить.

Да, клуб хочет максимально выгодно его продать, желательно – за пять миллионов евро. Но сейчас «Спартак» не собирается расставаться с такой суммой. Более того, известно, что Каррера наложил свое вето на покупку Самедова больше чем за три миллиона евро», – приводит слова Арустамяна официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, Самедов не поехал с «Локомотивом» на первый сбор в Испанию и тренируется с молодежной командой.

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