ФК «Орел» лишен профессионального статуса и снят с первенства ПФЛ

Футбольный клуб «Орел» вынужденно снялся с чемпионата ПФЛ (зона «Центр»).

Команда лишилась профессионального статуса и перешла в любительскую лигу. Такое решение принято руководством клуба в связи с ограничением финансирования.

Соответствующее письмо Управления физической культуры и спорта Орловской области было опубликовано на сайте Orelsport.ru.

Впервые о возможной потере профессионального статуса ФК «Орел» стало известно в конце ноября прошлого года. Тогда в интервью «ОрелГраду» начальник управления спорта Орловской области Александр Муромский заявил, что траты на футбольный клуб были больше, чем на остальные 80 спортивных федераций Орловской области. Привлечь внебюджетные источники финансирования не удалось.

Клуб был основан в 1960 году. Высшее достижение - 3-е место в классе «Б» чемпионата СССР 1966 года.









