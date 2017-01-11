Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург Нк
Футбол  Ювентус- : -Аталанта
Хоккей  СКА- : -Авангард
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФК «Орел» лишен профессионального статуса и снят с первенства ПФЛ

Комментарии

Футбольный клуб «Орел» вынужденно снялся с чемпионата ПФЛ (зона «Центр»).

Команда лишилась профессионального статуса и перешла в любительскую лигу. Такое решение принято руководством клуба в связи с ограничением финансирования.

Соответствующее письмо Управления физической культуры и спорта Орловской области было опубликовано на сайте Orelsport.ru.

Впервые о возможной потере профессионального статуса ФК «Орел» стало известно в конце ноября прошлого года. Тогда в интервью «ОрелГраду» начальник управления спорта Орловской области Александр Муромский заявил, что траты на футбольный клуб были больше, чем на остальные 80 спортивных федераций Орловской области. Привлечь внебюджетные источники финансирования не удалось.

Клуб был основан в 1960 году. Высшее достижение - 3-е место в классе «Б» чемпионата СССР 1966 года.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Игнатьев: Есть все основания говорить о возможности выхода «Торпедо» в ФНЛВице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал о задачах команды на весеннюю часть сезона.Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаИз любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаАндрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» - с Новосельцевым, а сегодня стал игроком «Зенита» – «Советский спорт» собрал главное.«Сочи» проведет первый матч на стадионе «Фишт» против «Ротора» в апрелеКлуб второго дивизиона «Сочи» проведет первый матч на стадионе «Фишт» против «Ротора» в апреле 2017 года. Напомним, что команда выступает в зоне «Юг» ПФЛ.Брянское «Динамо», «Калуга» и «Орел» могут сняться с первенства ПФЛ«Динамо» (Брянск), «Калуга» и «Орел» с большой вероятностью весной не станут заканчивать сезон ПФЛ, сообщает «Голеада».В «Спартаке» просмотрят лучшего бомбардира «Зенита»Защитник пензенского «Зенита» Евгений Алферов получил предложение пройти просмотр в московском «Спартаке», сообщает «Пенза-Взгляд».Почувствуйте разницу. Реплика Сергея МикуликаПочувствуйте разницу. Реплика Сергея МикуликаВчерашний матч сборной ФНЛ с молодежной командой Кипра лишний раз напомнил нам о глобальных проблемах российского футбола.РФС и ПФЛ не нашли признаков договорного характера в матче «Солярис» – «Коломна»Рабочая группа РФС и ПФЛ завершила работу по изучению обстоятельств матча «Солярис» – «Коломна», и высказываний главного тренера команды «Коломны» Александра Бодрова. Он заподозрил свою команду в сдаче матча.Директор «Коломны»: При помощи детектора лжи меня не опрашивали, только футболистовДиректор «Коломны» Александр Куранов прокомментировал итоги работы комиссии РФС и ПФЛ, которая установила, что матч «Солярис» – «Коломна» (6:0) не был договорным.Главный тренер «Коломны»: Доказательной базы, что игроки сдали матч, не было. Меня спровоцировала прессаГлавный тренер «Коломны» Александр Бодров прокомментировал итоги работы комиссии, которая установила, что матч «Солярис» – «Коломна» (6:0) не был договорным.Детектор лжи показал, что игроки «Коломны» не сдавали матчПо информации «Советского спорта», рабочая группа РФС и ПФЛ завершила расследование обстоятельств матча «Солярис» – «Коломна» (6:0), после которого главный тренер подмосковного клуба Александр Бодров заподозрил своих игроков в сдаче матча.«Селихов и в «Зените» говорил: «Хочу в «Спартак»! Юность спартаковского новичка«Селихов и в «Зените» говорил: «Хочу в «Спартак»! Юность спартаковского новичкаБывшие партнеры Александра Селихова – о том, каким он был в самом начале карьеры.«Петровский» станет домашней ареной питерского «Динамо»«Петровский» станет домашней ареной питерского «Динамо» после переезда «Зенита» на новый стадион на Крестовском острове, сообщает Федеральное агентство новостей.Странные ставки на «Солярис» – «Коломна» делали у азиатских букмекеровСтранные ставки на «Солярис» – «Коломна» делали у азиатских букмекеров7 ноября в зоне «Запад» второго дивизиона чемпионата России состоялся матч, завершившийся победой «Соляриса» со счетом 6:0.«Тренер пожалел о сказанном». Как разбирали нашумевший матч «Коломны»«Тренер пожалел о сказанном». Как разбирали нашумевший матч «Коломны»Репортаж из Дома футбола, где выясняли, сдавала ли матч «Коломна» или тренеру команды просто показалось.Главный тренер «Коломны»: Ничего говорить не буду, так как должен осознать...Главный тренер «Коломны» Александр Бодров, заподозривший свою команду в сдаче матча «Солярису», не стал комментировать итоги заседания рабочей группы в РФС.Директор «Коломны»: Никаких моментов предвзятости нет. Тренер пожалел о сказанномВ РФС завершилось заседание рабочей группы, на котором рассматривали вопрос, связанный с матчем «Соляриса» и «Коломны» (0:6). Главный тренер подмосковного клуба Александр Бодров заподозрил свою команду в сдаче матча.В РФС сегодня рассматривают вопрос, сдавали ли матч игроки «Коломны»Специальная комиссия ПФЛ рассматривает вопрос, сдавали ли игроки «Коломны» матч с «Солярисом» (0:6).Директор «Коломны»: Почему на просмотре матча с «Солярисом» не было главного тренера? Он не коломенский, а из Москвы…Директор «Коломны» Александр Куранов объяснил, почему главный тренер команды Александр Бодров не присутствовал на сегодняшнем разборе команды матча с «Солярисом» (0:6). Напомним, после этой игры Бодров заподозрил свою команду в сдаче матча.Главный тренер «Коломны»: Не приехал на разбор матча с «Солярисом», потому что заболелГлавный тренер «Коломны» Александр Бодров рассказал, почему не присутствовал сегодня на разборе матча с «Солярисом». Напомним, после поражения 0:6 он заподозрил свою команду в сдаче матча.Не учите жить, лучше помогите материально! Колонка Андрея МалосоловаНе учите жить, лучше помогите материально! Колонка Андрея МалосоловаРоссийский футбол сотрясает новый «договорной» скандал.
Главные новости
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» Лысцовым
Футбол
«Рубин» хочет арендовать Эменике на полгода
Футбол
«Партизан» отстранен от еврокубков на три года за нарушения финансового фэйр-плей
Ралли
Видео дня: «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова взлетает над дюнами
Временно отстраненные гребцы Дьяченко и Подольская включены в состав сборной России
Футбол
ФК «Орел» лишен профессионального статуса и снят с первенства ПФЛ
Футбол
Нобель Арустамян: Каррера наложил вето на покупку Самедова более чем за три миллиона евро
Футбол
День в истории. Денису Колодину - 35!
Футбол
Мурат Якин пригласил своего брата Хакана в тренерский штаб «Шаффхаузена»
Ралли
Организаторы «Дакара» огласили подробности отмены девятого этапа
все новости
Орёл
Орёлкалендарьстатистика
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости