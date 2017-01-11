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Временно отстраненные гребцы Дьяченко и Подольская включены в состав сборной России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Временно отстраненные Международной федерацией каноэ (ICF) от участия в соревнованиях гребцы Александр Дьяченко и Наталья Подольская вошли в состав сборной России на 2017 год.

Напомним, в июля ICF отстранила от участия в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро пятерых российских гребцов, включая Подольскую и Дьяченко, которые фигурировали в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее санкции в отношении троих гребцов были сняты, а Дьяченко и Подольская до сих пор отстранены.

Дела Дьяченко и Подольской Антидопинговая комиссия ICF рассмотрит в феврале.

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