Временно отстраненные гребцы Дьяченко и Подольская включены в состав сборной России

Временно отстраненные Международной федерацией каноэ (ICF) от участия в соревнованиях гребцы Александр Дьяченко и Наталья Подольская вошли в состав сборной России на 2017 год.

Напомним, в июля ICF отстранила от участия в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро пятерых российских гребцов, включая Подольскую и Дьяченко, которые фигурировали в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее санкции в отношении троих гребцов были сняты, а Дьяченко и Подольская до сих пор отстранены.

Дела Дьяченко и Подольской Антидопинговая комиссия ICF рассмотрит в феврале.