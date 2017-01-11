Видео дня: «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова взлетает над дюнами
Самый телегеничный момент восьмого этапа ралли-рейда «Дакар-2017»: машина Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер») перелетает через дюну на пути к финишу, после которого Сотников станет лидером общего зачета.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины.
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В общем зачете в классе грузовиков лидируют два российских экипажа (Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», к, которую поддерживает банк ВТБ.
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