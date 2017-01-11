Жан-Пьер Папен станет главным тренером и спортивным директором «Осера»
Обладатель «Золотого мяча»-1991 Жан-Пьер Папен займет пост главного тренера французского «Осера».
Инициаторами приглашения 53-летнего Папена выступили новые китайские инвесторы «Осера».
Перед Папеном поставлена задача спасти команду от вылета в третий
французский дивизион. В данный момент команда идет на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 2.
Ранее Жан-Пьер тренировал на родине «Ланс», «Страсбур» и «Шатору».
Играя на позиции нападающего, Папен провел лучшие годы карьеры, защищая цвета «Марселя», «Милана», «Баварии» и «Бордо».
«Осер» стал чемпионом Франции в сезоне-1995/96.
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