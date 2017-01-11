«Енисей» подписал нападающего Саркисова

читайте также

В «Спартак» перейдут звезды АПЛ? Трансферные слухи за сутки «Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

Обамеянг поздравил Молло с переходом в «Зенит» Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг поздравил французского полузащитника Йоана Молло с переходом в «Зенит».

18-летний внук Гарринчи стал игроком «Брентфорда» Нападающий шведского «Хальмстада» Хенрик Йоханссон стал игроком «Брентфорда», сообщает официальный сайт «пчел».

Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Дмитрий Черышев: Моя отставка? Откуда вы такую информацию берете? Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев заявил, что ничего не знает о том, возможна ли его отставка или нет.

Игроки «Мордовии» готовы бастовать Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о серьезных намерениях игроков саранской «Мордовии», которым несколько месяцев не платят зарплату.

Бывший защитник «Томи» Яблонски перешел в «Левски» Защитник Давид Яблонски стал игроком «Левски» сообщает официальный сайт болгарского клуба. Нынешний сезон он начинал в составе «Томи».

«Севилья» арендовала Йоветича у «Интера» Нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич до конца сезона на правах аренды перешел в «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Бадштубер перешел из «Баварии» в «Шальке» на правах аренды Защитник Хольгер Бадштубер перешел из «Баварии» в «Шальке»на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенской команды.

«Эспаньол» расторг контракт с Демикелисом «Эспаньол» и аргентинский защитник Мартин Демикелис расторгли контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Александр Панов: По Молло сразу можно определить, что он играл во Франции Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о новичках команды из Санкт-Петербурга.

Халк: Сказал Оскару, что в «Шанхай СИПГ» можно почувствовать себя счастливым Полузащитник «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, как состоялся трансфер его соотечественника – Оскара – из «Челси».

«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба Переход Молло, экс-помощник Спаллетти – в «Уфе», иностранцы Луческу здоровы: последний день «Зенита» перед вылетом на сбор в ОАЭ.

Сергей Зуйков: Хочу стать игроком основы «Зенита» Защитник «Зенита» Сергей Зуйков поделился мнением о переходе в петербургский клуб.

Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом» Защитник Сергей Зуйков перешел из «Волагря» в «Зенит», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

«Енисей» объявил о переходе Самодина Нападающий «Томи» Сергей Самодин стал игроком «Енисея». Об этом красноярский клуб сообщил на своем официальном сайте.

«Анжи» исключил Гаджибекова из заявки на сезон Защитник Али Гаджибеков исключен из заявки «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ.

Виталий Шашков: Молло никогда не скрывал, что «Крылья» для него – ступень в футбольной карьере Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал трансфер полузащитника Йоана Молло из самарского клуба в «Зенит». Напомним, сегодня французский футболист подписал контракт с питерской командой на 3,5 года.

Йоан Молло: Важно, что тренер «Зенита» меня знал и ждал здесь Новичок «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.