«Енисей» подписал нападающего Саркисова
«Енисей» подписал контракт с нападающим Артуром Саркисовым, сообщает официальный твиттер краснояроского клуба.
Соглашение с 29-летним форвардом сборной Армении рассчитано на полтора года.
Этот сезон Саркисов начинал в «Мордовии». В 20 матчах ФНЛ он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее игрок защищал цвета «Локомотива», «Шинника», «Волги» и «Урала».
Артур является универсальным игроком атакующего плана, может сыграть как на флангах, так и острие атаки. pic.twitter.com/g0EhS2GrGR— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 11 января 2017 г.
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