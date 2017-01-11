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«Енисей» подписал нападающего Саркисова

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

«Енисей» подписал контракт с нападающим Артуром Саркисовым, сообщает официальный твиттер краснояроского клуба.

Соглашение с 29-летним форвардом сборной Армении рассчитано на полтора года.

Этот сезон Саркисов начинал в «Мордовии». В 20 матчах ФНЛ он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее игрок защищал цвета «Локомотива», «Шинника», «Волги» и «Урала».

Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

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