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«Партизан» отстранен от еврокубков на три года за нарушения финансового фэйр-плей

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю отстранила белградский «Партизан» от участия в еврокубках на ближайшие три сезона.

Ранее против «Партизана» было открыто дело из-за наличия задолженностей перед другими клубами, работниками и налоговыми службами.

По решению УЕФА сербский клуб не сможет играть в еврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также «Партизан» должен заплатить 3 тысячи евро на компенсацию расходов по ведению данного дела.

«Партизан» может обжаловать наложенные на команду санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В последний раз «Партизан» выигрывал чемпионат Сербии в 2015 году. Годом позже команда выиграла национальный Кубок. 

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