«Рубин» хочет арендовать Эменике на полгода

Бывший футболист «Спартака», ныне выступающий за «Фенербахче», Эммануэль Эменике может перейти в «Рубин» на правах аренды, сообщает Geripas.

По информации источника, казанский клуб хочет арендовать нигерийца на полгода. В контракт планируется включить пункт о выкупе футболиста за пять миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Локомотиве».

В нынешнем сезоне на счету Эменике три гола и три голевые передачи в десяти матчах чемпионата Турции. Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года. Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы, провел 51 матч за красно-белых и забил 24 мяча.

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