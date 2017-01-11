Киностудия Lionsgate приобрела долю киберспортивной организации Immortals
Киностудия Lionsgate и финансист Майкл Милкен инвестировали в киберспортивную организацию Immortals.
В рамках сотрудничества компании займутся созданием новых развлекательных форматов для аудитории киберспорта.
У Immortals есть составы по League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch и Super Smash Bros.
Напомним, что ранее совладелец баскетбольного клуба «Мемфис Гриззлис» Стивен Каплан приобрел долю Immortals. Бизнесмен стал основным инвестором киберспортивной организации. Также в совет директоров вошли президент Lionsgate Interactive Ventures and Games и совладелец футольного клуба «Суонси Сити» — Питер Левин, а также президент Machinima — Аллен Дебевойз.
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