Киностудия Lionsgate приобрела долю киберспортивной организации Immortals

Prodota Gaming и F.R.I.E.N.D.S. приглашены на OMEN Dota 2 Cup Организаторы OMEN Dota 2 Cup анонсировали список приглашенных команд на турнир.

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в своем блоге подвел итоги выступления команды по Dota 2 на прошедших турнирах.

Генеральный менеджер Virtus.pro: Оцениваю выступление на «мейджоре» как удовлетворительное Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в своем блоге подвел итоги выступления команды по Dota 2 на прошедших турнирах.

Новичок команды Natus Vincere по Dota 2 Мальте «Biver» Винтер в интервью сайту организации рассказал о первом знакомстве с Dota 2, новых товарищах по команде, а также поделился мнением о новом патче.

Мальте «Biver» Винтер: Жду не дождусь начала товарищеских матчей и буткемпа

Мальте «Biver» Винтер: Жду не дождусь начала товарищеских матчей и буткемпа Новичок команды Natus Vincere по Dota 2 Мальте «Biver» Винтер в интервью сайту организации рассказал о первом знакомстве с Dota 2, новых товарищах по команде, а также поделился мнением о новом патче.

Hearthstone Championship Tour Winter 2017 пройдет на Багамских островах Компания Blizzard сообщила, что LAN-финал Hearthstone Championship Tour Winter 2017 пройдет на Багамских островах.

OG, EG, Wings и NewBee примут участие в Dota 2 Asia Championship 2017 Организаторы Dota 2 Asia Championship анонсировали список приглашенных команд на турнир.

По итогам европейской квалификации определились четыре участника финального этапа турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO

Gambit квалифицировалась на DreamHack Masters Las Vegas 2017 По итогам европейской квалификации определились четыре участника финального этапа турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO

Харальд «Powder» Гимре перешел в команду Alliance по Hearthstone Организация Alliance подписала Харальда «Powder» Гимре в команду по Hearthstone.

Состав Fnatic по Dota 2 покинули два игрока Состав малазийской команды Fnatic по Dota 2 покинули Энг «YamateH» Вэй Пунг и Мухаммад «inYourdreaM» Ризки.